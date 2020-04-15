外交部今日表示，滯留在友邦瓜地馬拉的3位國人透過韓國政府協助，已於瓜國當地時間4月14日搭乘專機自瓜國首都順利離境赴墨西哥，後續將轉機抵台。台灣政府對韓國政府及僑民提供旅瓜國人的人道協助，表達誠摯的謝忱。

瓜地馬拉政府為防範新冠肺炎疫情擴大，自3月17日零時起宣布關閉全境陸、海、空對外交通，嗣再延長宣布關閉全境海、陸邊境對外交通至4月19日晚間12時止，空域關閉至4月30日。

外交部指出，我駐瓜地馬拉大使館已先後協助滯留在瓜國的7位國人，經由瓜地馬拉及墨西哥的陸地邊界，取道墨西哥赴美國並順利返台；此次韓國駐瓜地馬拉大使館於本月14日安排撤僑專機並表示可協助我國人搭機返國。我駐館立即聯繫滯留在瓜國的國人，經確認其搭機意願後，立即協調韓國駐瓜國大使館及當地旅行社，順利協助3位旅瓜國人離境返臺。

外交部重申，台灣樂願持續與世界各友好國家深化合作，共同對抗日益嚴峻的新冠肺炎疫情的蔓延，期盼全球民眾健康，早日恢復正常生活。

(中時 )