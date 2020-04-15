大甲鎮瀾宮雖是宮廟，然因其信眾眾多，早已成為政治人物必訪之地，特別是其有「選舉需求」時，幾乎都會到鎮瀾宮參拜、或與董事長顏清標「交流」。值此新冠肺炎疫情尚未止歇之際，疫情中心指揮官、衛福部長陳時中突到訪，雖名為祈求疫情穩定，但也難免透露出些許政治味。

鎮瀾宫供奉媽祖，信徒遍布全台，而估計其每年舉辦的遶境活動可吸引50多萬民眾參與。也因此，鎮瀾宮早已成了政治人物必訪之地，早期從前總統李登輝、馬英九、前立法院長王金平、前台灣省長宋楚瑜乃至當今總統蔡英文等政壇大咖，不僅不定期前往參拜，更會參加遶境相關活動。台北市長柯文哲則不但曾前往參拜，還徒步參加過遶境行程。尤其在選舉前後，這些政要總會去參拜鎮瀾宮，使得此行程一向脫不了政治味。

又如現任高雄市長韓國瑜，在爭取國民黨總統大選黨內初選與代表該黨參選總統時，也曾多次前往鎮瀾宮，並吸引韓流狂潮到訪，現場擠得水洩不通，更助長不少氣勢。

不過，與鎮瀾宫等宮廟業務沒有直接相關的政務官，過去較少在鎮瀾宮公開現身。因此，陳時中今到鎮瀾宮難免引人側目。

雖然，適逢農曆3月23日是天上聖母媽祖誕辰，鎮瀾宮舉行祝壽大典，而先前鎮瀾宮曾為配合防疫而停止今年原定的遶境活動，陳時中身為疫情中心指揮官到訪致意，並祈求疫情穩定，似乎不算牽強。但畢竟防疫工作繁忙，陳時中也常是行程滿檔，今天還能一早撥空與標哥「合體」參拜實屬不易；先前曾有網友點名陳時中可選下屆台北市長，對照今其到鎮瀾宮，是否有政治意味或與未來動向有關？仍引起政壇關注。

(中時電子報)