竹湖暐順麗緻文旅與北東傳愛義廚團15日攜手合作，親手製作300份雙主菜美味便當，提供給辛苦的醫護人員。（暐順提供／陳育賢新竹傳真）

竹湖暐順麗緻文旅與北東傳愛義廚團15日攜手合作，親手製作300份雙主菜美味便當，提供給辛苦的醫護人員。（暐順提供／陳育賢新竹傳真）

竹湖暐順麗緻文旅與北東傳愛義廚團15日攜手合作，親手製作300份雙主菜美味便當，提供給辛苦的醫護人員。（暐順提供／陳育賢新竹傳真）

新冠肺炎疫情期間，醫護人員在第1線常常忙到忘了吃飯，新竹市竹湖暐順麗緻文旅與北東傳愛義廚團15日攜手合作，各家主廚們自掏腰包採買食材，親手製作300份雙主菜美味便當，希望能用豐富的營養美食，提供給辛苦的醫護人員滿滿的元氣。

竹湖暐順麗緻文旅凡爾賽西餐廳主廚何政達表示，今天上午他與副主廚張名傑以及北東義廚團成員包括圓山聯誼社主廚梁文乾、彰化萬八餐飲集團主廚謝宗穎、樂天桃猿職業棒球隊主廚潘建安、西點達人王榮展等各地大廚們先採買食材，再捲起袖子在竹湖暐順麗緻文旅西餐廚房製作美味餐點，提供300份雙主菜炸魚菲力及紅麴蜜汁雞腿便當，為醫護人員補充營養。

何政達說，義廚團員們1年會團聚4次，大家放下手邊的工作一起做公益，這次疫情期間，站在第1線的醫護人員勞苦功高，希望盡棉薄之力，集小眾的力量匯集成服務大眾的力量，向防疫英雄致敬。

新竹馬偕醫院放射線科技術主任徐世美指出，醫護人員從過年到現在承受了許多的壓力，包括疫情及照顧病患，感謝竹湖暐順麗緻文旅及義廚團的愛心便當，更感謝各界的支持與鼓勵，給予他們更大的動力繼續守護大家的健康。

(中時 )