VOLVO對於汽車設計一直以來有其獨到見解，最新的消息是Volvo V60再獲北美汽車網站Autotrader評選為十大最佳內裝設計車款之一，為VOLVO旅行車專家美名再添美名。

Volvo V60採用經典的雷神之鎚LED日行燈與頭燈造型，呈現自信與前衛科技感，內裝設計則藉由天然漂流木飾件展現VOLVO當代的細膩工藝與溫潤質感，成為同級車款中最能打動人心的旅行車。此外，V60更以兼具美感與實用性的特質，滿足現代人在認真工作與休閒生活間的完美平衡。

Autotrader執行編輯Tara Trompeter表示，VOLVO最能打動人心的部分在於其柔和且簡約的北歐設計語彙，不論你如何挑選喜愛的內裝等級或配件，V60都能給你最出色的車艙氛圍，擁有與價值相襯的頂級乘坐感受。

VOLVO汽車北美地區資深副總裁、VOLVO汽車美國總裁Anders Gustafsson表示，我想不出其他任何能比V60更漂亮、饒具多功能性且獨特的車款，也非常高興能得到Autotrader專家的尊重與肯定，將V60評選為十大最佳內裝設計車款之一。

這項調查是從5萬元美金的車款中評選，十大最佳內裝設計車款包括，Volvo V60、Mazda CX-5、Lincoln Corsair、Genesis G70、Ram 1500、Hyundai Sonata、Kia Telluride、Mercedes-Benz GLB-Class、Jeep Gladiator、Toyota RAV4。

(中時 )