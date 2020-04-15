藝人又仁曾成功模仿資深主播張雅琴，近日張雅琴以全英文反批WHO秘書長譚德塞，影片紅遍海內外，又仁也立刻跟上時事話題，昨（14日）上傳一段化身「阿琴」，用全英文呼籲大眾如何正確戴口罩的播報影片，模仿的維妙維肖，還意外釣出張雅琴本尊回應。

又仁還原張雅琴金句。（圖／翻攝自又仁YouTube）

張雅琴上月底推出全英文網路節目《雅琴看世界》，其中一支9分鐘以全英文槓上譚德塞，創下許多金句。又仁14日也上傳新片《阿琴看生活-口罩戴好，很難嗎？》致敬張雅琴，播報近來有民眾搭捷運不戴口罩，卻怒罵工作人員的亂象，並引用張雅琴在節目裡曾使用的金句「Justice Will Prevail（公道自在人心）」，呼籲外界配合政府的防疫措施，並宣導正確的口罩配戴方式，不論服裝造型、字卡道具，舉手投足都和本尊十分相似。

又仁在3分鐘影片中全程撂英文，也勾出張雅琴本尊回應，「我真的是被打敗了，我以為我開了這個節目又仁就絕對沒有辦法模仿，我錯了而且我覺得你模仿的很棒～」張雅琴更點出，「尤其是你的Shoulderbox，還有你的字幕太用心了。」張雅琴也直接留言下戰帖，放話要和又仁來一場台語PK，又仁則回：「接受挑戰！！」且透露自己常因張雅琴對事業的熱情及努力被激勵。

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(中時電子報)