華新科(2492)於法說會中釋出應用於PC/NB、網通的被動元件在第2季見到供不應求，且公司4月及5月產能滿載，下半年亦不悲觀，激勵華新科今天盤中股價漲停，帶動同集團-信昌電(6173)亮燈漲停，佳邦(6284)也同步走高。

PC/NB、網通、電競、WiFi及電源相關需求因遠距生活及宅經濟高度成長，且全球被動元件主要生產廠因全球封城封國復工不順，供需不平衡致使PC/NB相關0402及0603型號的產品相對吃緊，華新科不僅4月及5月產能幾乎達滿載狀態，晶片電阻B/B值達1.8到2，電容部分B/B值亦逾1.5%，且已有客戶開始下單第3季長單，讓華新科第2季營運不會太差，且下半年不悲觀。

由於產能幾乎滿載，華新科也將原規劃在第3季及第4季擴產計畫趕在第2季開出10%到15%新產能，4月電阻及電容月產能均已達500億顆，以80%產出來估算，第2季單月生產出貨將達400億顆。

華新科第1季合併營收為63.74億元，年減23.38%，由於ASP有適度調整，且公司增加直接客戶比重，華新科預估，客戶及產品組合可望讓毛利及獲利自第2季起更好。

華新科在法說會對被動元件產業及公司營運釋出樂觀訊息，吸引買盤湧入，不僅華新科及信昌電強攻漲停，佳邦及華新科大股東—瀚宇博(5469)盤中股價亦連袂走高。

(時報資訊)