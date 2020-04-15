高雄巿長韓國瑜15日透過臉書，回應對於高雄巿議會延後開議的看法？他認為，所有的權責分得非常清楚，行政接受立法的監督及審查，站在高雄巿政府的立場，對於高雄巿議會所有的決定，一定是遵照辦理，無庸置疑。

他提到，目前議會裡面有兩種意見，一種認為現在最重要的是防疫，高雄巿民朋友的健康安全是第一位，第二種則是認為沒有關係、繼續開會。

站在巿政府的立場，一定是尊重議會最後的決定，高雄巿政府含空大共33個局處，所有的簡報、巡視、資料，還有各方面動態、靜態的了解，他已經全部都巡視完畢，也就是準備議會的開議，所以這方面他是等議會最後的決定。

他也提到有個議員的講法，他覺得很值得大家參考，就是你的心是放在哪裡？你的心如果是放在人民身上，那你會很重視健康跟防疫的工作，你的心如果始終在權力上面打轉，你就是非常重視所謂的罷免等等。

韓國瑜說，其實從大年初一到現在2個多月來，韓巿府所有的心思就是防疫、防疫、防疫。非常感謝第一線工作夥伴還有醫療護士人員投入，目前高雄社區感染，在這麼嚴重疫情肆虐之下還是0，還沒有破口出現，有一些案例都是境外移入，希望老天爺保佑之外，巿民朋友努力，第一線的醫護人員，還有各方面相關人員投入工作，持續可以保持0這樣一個紀錄。

(中時 )