主要投資生技醫療、人工智慧及老人醫學的香港的風險投資公司Deep Knowledge Ventures（DKV）14日公布「全球疫情最安全國家」排名，其中以色列排名第1，而控制疫情逐有成效的南韓排名上升至第3，而首次列入統計的大陸排名第5，台灣則排名第7。

Eight of the 10 safest places to ride out the coronavirus pandemic are in the Asia-Pacific region, including mainland China, according to new research released on Tuesday.https://t.co/0HJ2xLBUi4 pic.twitter.com/Wr2ePYrCgO — smallbinbin (@smallbinbin) April 15, 2020

根據根據《日經亞洲評論》（Nikkei asian review）報導指出，在這場新冠病毒全球大流行之中，DKV評估全球150個國家的應對方式，藉此排名在大流行中最安全的國家，並相信這份排名有助提供未來投資與商業活動參考。該公司創辦人卡明斯基（Dmitry Kaminskiy）表示，這些國家有能力對其國民持續提供穩定保護，就某種程度而言，他們將自行吸引金融活動。

以讓人工智慧加入其董事會聞名的DKV，是根據包括世界衛生組織以及各個國家中70多項全球公開數據做為評比來源，如包括隔離有效性、政府管理效率、監控與偵測能力以及緊急治療設備備齊程度等項目，其中以色列仍以632.32分排名第一，而德國從先前排名中，從第9名上升至第2名，南韓則是由第10名升至第3名

該排名指出，排名第3至第10名的皆為亞太國家，依序為澳洲、大陸、紐西蘭、台灣、新加坡、日本，以及香港。卡明斯基表示，排名前3的國家雖然都有大量新冠肺炎病例，「但我們關注的重點不僅在於國家成功減少病例，也包括當一國出現大量病例後，卻能控管並阻擋疫情惡化」。

根據美國霍普金斯大學的全球疫情網站15日顯示，以色列有12046病例，但僅有123人死亡；德國確診病例為132210、3495人死亡；南韓確診為10591人、225人死亡。相較之下，義大利死亡則已突破兩萬，而總確診人數排名第一的美國，單紐約州死亡就逼近8千。

至於疫情起源的大陸，DKV指出由於其近期低死亡率，也就是82000確診、3300人死的數據，早有相關爭議與謠言，故上一次於2日做出的排名並未將其列入。不過卡明斯基表示，公司成員內的10名分析師檢視大量可信資料，才將大陸排至第5。他表示，特別要考量其高度人口密度之下，大陸能與以色列一樣實施隔離措施；同時在治療方面，大陸展現接近於德國的成效，「這些方法確實可行，它們不僅只是把病患接上呼吸器，而是確實治療他們」。

卡明斯基也指出大陸其他措施，例如建立「火神山」等野戰醫院，以及運用無人機告訴民眾待在家。不過他也警告，大陸的資料確實存在風險因素，包括其透明度，「我們不能完全信任其資料」。

卡明斯基說，在排名前10的其他國家中，它們所展現的危機處理方式都獲得了廣泛的讚揚，包括台灣與新加坡。他表示，「當在評比這些領先國家時，為了了解是什麼確實的參數影響了它們排名，我們必須詳細檢視每一項目」，而第1名與第10名之間僅差距11分。

(中時電子報)