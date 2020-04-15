華航改名議題延燒，外界擔憂若華航更名恐會影響航權，甚至導致兩岸航線斷航，基進黨立委陳柏惟今天中午開直播表示，他主張華航改名，如果因改名造成與大陸斷航，那該斷就斷。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，各別委員想法可以喊，但牽涉到整個國家利益問題，交通部要出來跟國人報告清楚。

近期因華航協助口罩外交，機身印有「China Airlines」，被認為容易與大陸混淆，讓華航更名議題再度浮上檯面，但改名將會面臨航權重新談判，甚至兩岸航線被迫停飛的問題，陳柏惟主張華航一定要改名，就算對岸用航線報復，該斷航就斷航。

針對兩岸航線是否會因華航改名而斷航，蔡壁如表示，這不是一個委員喊斷航就斷航，他個人意見可以喊，但這牽涉到國家利益、航權等問題，如果可以改為「台灣航空」，相信每個人都很樂意，但這樣一改是否會導致飛機飛不出去，交通部要說清楚。

民進黨立委何志偉說，台灣是民主國家，各種意見都可以提出討論，個別委員意見表示尊重。不過，何志偉認為，華航更名要把航線、經濟自由等因素納入綜合考量，總而言之都可以討論。

何志偉強調，兩岸斷航的話當然會產生一些不便，這是可以預見的，所以要審慎一起面對，此時此刻最快速便捷方式，建議發揮創意辦理彩繪航班，一切以增加台灣在國際能見度優先。

(中時 )