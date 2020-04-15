為了進一步防控新冠肺炎(COVID-19)疫情的傳播，包含 Facebook、Google 在內的科技巨頭，都不約而同透過公開地圖工具，讓主管機關更能明瞭疫情期間人們是否仍舊維持以往的移動趨勢。蘋果(Apple Inc.)方面稍早前也公開了 Apple Maps 的地圖數據，世界各國為了防疫而祭出的社交禁令有沒有效，一看就知道！

蘋果美國官網宣布，對外公布 Apple Maps 的「Mobility Trends Reports」。蘋果透過彙整式資料的方式，提供各國政府以及公共衛生主管機關可以參考，了解到所頒布的維持社交距離、或是封城等政策，是否有明顯成效。並且能在未來制定新的因應對策時，對於疫情傳播情況有更高層度的洞察與掌控。蘋果指出，這項報告內容包含全球 63 個國家/地區的數據，可以得知特定地區自 2020 年 1 月 13 日累積至今的行走、搭乘交通運輸工具及開車外出的移動情況。若有意進一步了解，甚至可以下載擁有完整數據資料的 CSV 檔案，來進一步分析。蘋果更指出這項工具將會每天更新，持續累積相關資料。

根據蘋果地圖數據，此為台灣、台北市、台中市自1月中旬至今的移動數據。(摘自蘋果Mobility Trends Reports網站)

透過查詢，蘋果地圖的 Mobility Trends Reports，也可查詢到台灣，甚至是台北市與台中市的資料。從三個多月的長期趨勢來看，比較明顯是的人們搭乘大眾運輸工具的頻率降低，而透過開車與走路的方式移動的情況，也緩速降低。但很明顯在 4 月初的清明連假期間，全台灣各地的人口移動情況是高於平均值的，表示連假期間人們還是習慣趴趴走。

根據蘋果地圖數據，此為日本、南韓、美國、英國、西班牙、義大利等疫情初期與近期較為嚴重國家的人口移動情況，西班牙、義大利、南韓的封城明顯成效卓越，比英國、日本、美國的更有效。(摘自蘋果Mobility Trends Reports網站)

而對比各個當前疫情較為嚴重的國家，很明顯嚴格實施封城禁令的西班牙、義大利，人口移動狀態的地圖數據有明顯下降，顯示禁令有其成效，當地疫情也因此得以有效減緩。反觀在日本七大都府縣公布沒有強制效用的緊急事態宣言後，日本當地人口移動的情況沒有明顯降低，這一點也反映在疫情仍舊難以掌控的結果之中。

(中時電子報)