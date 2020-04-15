台南市議員蔡育輝去年參選立委時，文宣品推出自家生產的塑膠製「萬用便當盒」，當時還成為藍綠雙方參選人攻防話題，蔡育輝發現塑膠盒不僅能裝飯菜微波，放口罩大小還剛剛好，為了協助防疫，決定捐出1000多個便當盒給新營、麻豆警分局，向第一線的執勤員警致敬。

蔡育輝說，當初製作這些萬用便當盒，是想送給到關懷中心共餐老人，可以把吃不完的飯菜帶回家，放冰箱保存或微波加熱都很方便，後來發現拿來裝水果等食物都很便利，也讓這項文宣品大受歡迎。

新冠肺炎疫情持續，他發現萬用便當盒大小正好可以拿來裝成人用口罩，防止灰塵等汙染，用途十分廣泛，因此決定將萬用便當盒捐給第一線執勤的員警，可隨身攜帶置放口罩，安全又不占空間。

日前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上示範透過電鍋蒸煮延長口罩壽命，蔡育輝也特別測試能否將口罩裝在萬用便當盒內，透過微波加熱消毒，但口罩上方壓鼻條不論是鐵製或塑料材質，都不能耐微波，因此只能微波食物，沒法微波口罩。

(中時 )