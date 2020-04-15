行政院長蘇貞昌去年10月大動作舉行記者會，特意換上休閒背心，說政府要一改過去「管跟擋」的角色，宣布山林「原則開放、例外禁止」。但內政部日前宣布「向海致敬」，僅一紙新聞稿，強調的是環保署負責的海岸清潔措施。讓熱愛海域活動的朋友大感失望。知情人士表示，疫情當前，向海致敬應該不會辦記者會了。

蘇揆大力加持「向山致敬」，宣布開放山林的「開放」、「透明」「服務」、「教育」、「責任」五大政策主軸共17大項措施。讓台灣除國安及生態保育區外全面開放；所有林道也將全面開放，管車不管人；並大幅簡化相關申請程序及條件期程，嘉惠山友。

相對於向山致敬，部分釣客殷殷期盼開放商港、漁港甚至軍港釣魚，以及從事海上獨木舟活動，卻因事涉跨部會難以協調，只聞樓梯響。

知情人士表示，內政部日前推出的海岸線「3清」措施，包括定時清、立即清、緊急清，其實只是向海致敬的一部分。由環保署負責，相關政策已由政務委員吳澤成統籌完畢，並獲蘇揆同意進行。而熱愛海上活動的朋友及釣客關注的港口開放釣魚，以及海域開放獨木舟活動，則由政務委員張景森負責，目前仍在持續協調中。

據了解，向海致敬的活動開放部分，仍比照「向山致敬」，以「原則開放、例外禁止」為原則，但光是一個港口開放釣魚，就至少涉及交通部、農委會、國防部等單位，協調過程中又會突然發現需新增業管部會，到現在為止，還找不到一個主管機關。

「向山致敬」記者會時，是由體育署負責，蘇揆親自主持記者會，現在向海致敬零散於各部會分別宣布，難怪有人感嘆，政院的政策山海不均、虎頭蛇尾。

(中時 )