新北市長侯友宜今天率市府團隊前往桃園，與市長鄭文燦共商新冠肺炎防疫合作。侯友宜說，兩人已達成共識，在國道客運有補助下，目前市區公車營運狀況，也都降了3成，偏鄉甚至降了5成，希望中央也要考慮市區公車的虧損，及時紓困。

新北市長侯友宜表示，雖然台灣疫情已相對比較穩定，但全球的疫情並未舒緩，要做最壞的打算，最好的準備。台北、新北、桃園、基隆和宜蘭應建立防疫共同生活圈的概念，新北市提出「區域聯防」的做法，和各縣市並肩作戰，相互支援。新北、桃園兩市市民的交通移動與生活交流極為頻繁，唯有整合兩市的資源，才能有效防疫。

兩市官員今天對於聯合防疫達成多項合作共識，在醫療資源方面，包括醫事及醫護人員、醫療物資等都將相互支援及調度，針對病患的分流轉送以及接收安置，倘重症病患人數過多，加護病房收治量能不足，經向指揮中心確認同意跨區轉診，由雙方衛生局聯繫接收醫院，並協助調度安排轉送救護車輛。

交通運輸方面，兩市將建立捷運系統防疫聯繫通報機制平臺，藉由LNE群組即時掌握民眾動向、溝通防疫作為及相互提供協助，建立最快速反應機制；因應防疫旅館需求，兩市可視自身能量互相協助，並建立雙方熱線聯絡窗口，快速服務有急迫需要之市民。

兩市也將在居家隔離、檢疫作業方面相互支援合作，如查獲居家檢疫/隔離者未依規定擅離至對方城市，且無交通工具移送，將提供自費的復康巴士或防疫計程車送回，若民眾有發燒、身體不適的就醫需求，也將協助派遣救護車運送就醫。

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(中時電子報)