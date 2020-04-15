新冠肺炎疫情衝擊國內各行各業，新北市政府成立「企業安心辦」單一窗口協助業者，中央也提撥了600億元企圖紓困國內經濟。新北市長侯友宜今（15）日在市政會議指出，600億元分到地方不到2%，希望中央能擴大紓困方案，提供地方更多資源，大家齊心齊力抗疫。

侯友宜表示，中央上一波紓困金額600億元，地方只分到2％，地方政府直接面對基層民眾，最能感受基層民眾需求，即時反映民情；尤其疫情已普遍影響小市民生計，例如臨時工及小吃店、攤販等，希望中央多給地方資源，共體時艱，一起協助企業、勞工，早日復甦經濟。

針對協助勞工方面，侯友宜建議中央寬鬆認定補助勞工朋友，或「以工代賑」方式協助廣大勞工生計問題，「他們可以去送餐、可以掃公園、可以恢復環境衛生等等一些工作」，如此就能夠起到及時幫助他們的效果。

新北市場處也提出「活絡庶民經濟．再造新北好市」改造傳統市場計畫，預計4年內改造8座、改建3座公有市場為特色市場，希望找回最富人情味的人氣市場。侯友宜指出，這些特色市場都會符合明亮、整潔、在地特色並導入科技功能，更重要的是要有設計美學，成為社區生活中心，才算達到「安居樂業」的施政目標。

他說「市場是我從小生活長大，最美好回憶的地方。傳統市場也是人跟人之間最接近、最密切，而且最生活化的好地方」；新北市有41處傳統公有市場，有的已非常老舊，年輕人多不願接棒，讓傳統市場蛻變，與時代結合，是件刻不容緩的工作。

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(中時電子報)