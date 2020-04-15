肥料之亂延燒，立委陳明文今（15）日指出，雖然農委會近一個多月來頻頻宣示肥料供應無虞，但農民基於預期心理仍持續囤貨；立委蘇震清也指出，今年農業結構及農作面積未有太大改變，不應出現搶購現象。對此農委會主委陳吉仲表示，實名制登記上路後，保證農民今起七天內可收到肥料，否則下週立即辭職。

陳明文今天在立法院經濟委員會質詢時表示，三月中旬至今肥料之亂未解，各鄉鎮農民仍反映缺肥，雖然政府日前開放第一波網路預購，保證七天內收到肥料，但仍有部分農民未收到肥料，甚至揚言集結農委會抗議，呼籲農委會立即處理。

陳吉仲解釋，與去年同期相比，肥量產量增加了三萬兩千公噸，農委會檢討三月中執行的預購制度，發現因為未採實名制，導致肥料仍被搶購，他承諾實施實名制後七天內農民將拿到肥料，「否則下週立即辭職」。

針對近期缺肥情況，蘇震清也質疑，表示今年農業結構及農作面積未有太大改變，且肥料放太久會變硬，不應該有搶購現象，陳吉仲表示有三大因素，一是傳出由中國出口的肥料會斷貨，打擊假消息在鄉下無法發揮效果；第二是配送無法直接到達農民手中，配送管道中台肥佔七成、民營公司三成。

陳吉仲強調，實名制上路後，農民憑身分證就可登記預購，預購多少就配送多少，此外也將補助實際耕作者，一包降價二十元，若受疫情影響時間拉長，不排除將直接補助現金給農民。

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(中時電子報)