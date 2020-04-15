台北市議會今(15)日下午將開議，但因為新冠肺炎疫情嚴重，這一次的防疫措施也充分準備，除了議場僅市府一級首長才能進入，其餘的記者與市府幕僚官員將採實名制登記，目前預計會將人數控制在百人以內，進入議場也一律要戴口罩量體溫，防疫工作不敢輕忽。

本議期因為疫情問題，北市議會各黨團都表示會將焦點放在防疫與紓困，國民黨黨團書記長應曉薇表示，防疫為首要任務，會認真監督北市府的防疫措施與紓困專案是否可行，她強調，疫情對經濟影響甚鉅，市府應努力向中央協調經費，「但並不見首都市長有什麼大動作」；民進黨團議會總召張茂楠則指出，會將討論面相聚焦在疫情的防疫，與今年度災害準備金快要用盡的後續處理。

市議會也指出，為了防疫，市民旁聽席會先關閉，會視後續疫情狀況再決定是否開放；其他的官員將會移至備詢室，視情況進入議場作答覆，市府首長與議員人數控制在百人左右，每人都須戴口罩，嚴格防疫。

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(中時電子報)