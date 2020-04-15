民進黨台南市黨部主委選舉，被視為「市長派」的市黨部現任評議召集人潘新傳，15日率先登記參選登記。至於另名屬「正國會」的市黨部執委陳世輝，也預定在下午登記。政壇認為，此次選舉不僅是2年前民進黨內台南市長初選之戰的延續，也將影響2年後市長選舉的派系布局。

民進黨縣市黨部主委選舉，4月13至17日登記，5月24日投票。台南市部分，目前已有潘新傳、陳世輝2人參選。

潘新傳表示，未來當選主委後，將結合中央與地方執政，打造綠色進步新台南；積極建立37區主任、婦女部、百工百業後援會，讓黨部成為政治力與社會力的交流平台；定期舉辦黨員聯誼，增進黨員情誼與向心力，打造最團結的黨部；加強關懷與照顧資深老黨員，成為民主老兵們最溫暖的家；擴大青年參與，成立青年與網路部門，讓守護台灣理念的民主香火世代傳承。

至於陳世輝在表態參選後，除抨擊潘新傳是地下市長、干預市政外，更呼籲所有參選人都應攤在陽光下接受檢驗，並建議比照總統、巿長初選舉辦主委選舉公開辯論會，針對黨務改革、黨務經營、黨務策略發展進行辯論。

對此，潘新傳也回應說，關於黨、政的角色分工，民進黨從中央到地方、從過去到現在，從來就是以黨輔政，協助綠色執政，沒有干預市政的問題；未來當選主委後，將致力讓民進黨的價值與社會基礎，成為選將的勝選基礎。

(中時 )