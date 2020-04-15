湧盛(2249)2019年受惠於美中貿易戰及轉單效益，帶動營收、獲利創歷年新高，公司預計今年12月送件申請上櫃，目標明年第1季順利上櫃。

湧盛以汽車空調壓縮機與熱交換器(水箱冷凝器Inter-Cooler)開發、製造及銷售為主要業務，不但是全台唯一車用壓縮機製造大廠，也是全台最大的汽車空調壓縮機出口商。

湧盛2019年營收21.33億元，年增35.6％，稅後淨利1.08億元，營收及獲利均創新高，每股盈餘6.01元。董事會擬配發現金股利2.8元，配發率47％，現金殖利率約5.7％。

該公司往年歐美銷售比重差異不大，2018年美洲及歐洲比重分別為43％、41％，去年有美中貿易戰，且美國客戶合併，出現轉單效益，美洲營收占比提高到56％，歐洲則為31％。

湧盛掌握全球市場資訊，精準開發新品，領先同業量產並銷售，公司持續提升產品自製率至25％，去年也增加CNC機台部門，除了掌握開發進度，也提升零組件自製比重，降低成本。

湧盛過去旺季在上半年，今年有新冠肺炎影響，因歐美比重大，要看歐美何時解禁。法人指出，公司的車用壓縮機條屬高品質的AM(副廠件)產品，雖然受到新冠肺炎影響，但全球新車車市下滑，AM的機會比換原廠零件的機會還要大，面對全球經濟衝擊，公司持續產品開發與客戶維繫，待這波疫情過去後，能迅速搶占市場先機。

(時報資訊)