社頭鄉朝興村第六公墓新的禮儀聽今啟用，社頭鄉長劉錦昌與地方仕紳上午到現場舉行啟用典禮。(吳建輝攝)

明亮寬敞的休息室，放置沙發，電視等設備，讓家屬有一個調適心情的空間，來面對生離死別。(吳建輝攝)

目前新建申請的樹葬區也可望在年底啟用，讓民眾有更多選擇。(吳建輝攝)

社頭鄉朝興村第六公墓新的禮儀聽今啟用，社頭鄉長劉錦昌與地方仕紳上午到現場舉行啟用典禮，社頭鄉長劉錦昌說，公所自籌5千萬打造新的「社頭鄉生命禮儀聽」，今啟用將成為彰化最先進的禮儀場所，而目前新建申請的樹葬區也可望在年底啟用，讓民眾有更多選擇，

社頭鄉長劉錦昌表示，彰化在進步，社頭也要進步，進步思維一定要改變，社頭鄉生命禮儀聽從無到有經過5年的時間，感謝代表會支持，當初起心動念想蓋禮儀聽，是因為現在少子化非常嚴重，傳統喪事都辦在家中，路旁車來車往相當不安全，鼓勵民眾到新設的禮儀廳舉辦。

社頭鄉代表會主席翁嘉壕強調，因少子化問題，許多家屬在處理喪葬事宜，可能因為工作關係，無法全心全意投入治喪，社頭鄉生命禮儀聽提供鄉親完整的管理與服務，讓民眾可以不用24小時守在靈堂前，由禮儀聽人員來協助服務。

社頭鄉公所生命禮儀管理所所長蕭錦華說，新建的社頭鄉生命禮儀聽，共有5間現代化獨立禮儀廳，有空調、投影設備，墊子輓聯等現代化設施，供家屬辦理治喪事宜，讓往生者尊嚴、安詳的走完人生最後一哩路，另外也提供明亮寬敞的休息室，放置沙發，電視等設備，讓家屬有一個調適心情的空間，來面對生離死別。

(中時 )