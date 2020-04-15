由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今（15）日宣布，將在明（16）日正式改版，全新的「即時對戰」系統登場。此外，「SSR怪人 阿修羅獨角仙」定向招募專屬活動也在今日同步展開。

當玩家等級達到52級且擁有10個及以上角色後，即可於明日成功解鎖「即時對戰」系統，並參加排位及練習匹配；所有玩家將會依據各自實力狀況分配合適的對手進行對戰，段位將依照積分分為初學新人、對戰進階、策略熟練、戰術精湛、格鬥超群、巔峰強者、競技大師等7等級；每日可挑戰計分排位匹配場次為20場，完成20場匹配後可繼續匹配，獲得除積分外的額外挑戰獎勵。而且，為增加體驗樂趣及刺激感，系統每週還將隨機推出限時免費角色4位及禁用角色2位。

《一拳超人：最強之男》「SSR怪人 阿修羅獨角仙」定向招募期間限定專屬活動4月15日霸氣登場！(圖/《一拳超人：最強之男》繁中版 提供)

此外，從今日開始「SSR怪人 阿修羅獨角仙」定向招募期間限定專屬活動也同步展開，一系列的活動等著玩家們去體驗。

【活動1】「SSR怪人 阿修羅獨角仙」定向招募

活動時間：2020.04.15 05:00 - 2020.04.22 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽中指定「SSR怪人 阿修羅獨角仙」機率將大幅提升。

【活動2】「SSR怪人 阿修羅獨角仙」定向有禮限時回饋

活動時間：2020.04.15 05:00 - 2020.04.22 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

【活動3】「SSR怪人 阿修羅獨角仙」角色試煉

活動時間：2020.04.15 05:00 - 2020.04.22 05:00

活動內容：凡於活動期間內使用指定英雄角色「SSR怪人 阿修羅獨角仙」上陣並完成角色試煉任務挑戰，即可獲得豐厚虛寶獎勵。

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

(中時電子報)