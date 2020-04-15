鄭文燦也贊同小規模實施演練。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

侯友宜談封城，直言是誤會，強調是超前部署不是封城兵推。(蔡依珍攝)

侯友宜談封城：誤會大了 是超前部署不是封城兵推

新北市政府預計20日兵棋推演「擴大管制」，遭台北市長柯文哲打臉稱不贊成實兵封城演習，新北市長侯友宜15日赴桃園特別澄清大家誤會了，強調是擴大管制的超前部署，否認是封城兵推，桃園市長鄭文燦也允諾會派員觀摩。

「大家誤會了，這不叫封城兵推，這是一個擴大管制超前部署！」侯友宜強調，20日的演練是要在疫情嚴峻擴大、整個社區感染失控時，更擴大的管制，在不影響民生物資以及生活的便利性底限下再限縮，讓疫情有所舒緩，強調是擴大管制的超前部署，希望是兵棋推演的實兵演練。

侯友宜進一步解釋，希望透過兵棋推演，只要中央命令一下來，可以即時到位，讓每一個人都能夠知道要做哪些工作，「這是一種檢討分析，更重要是一個超前部署，讓大家預作準備！」強調要等中央有命令才可以做好整個部署，新北市政府只不過先做實兵演練，讓自己能夠有所準備，絕非馬上就要封城。

鄭文燦也贊同小規模實施演練，他說，桃園也曾做過以里的層級或是長照中心的防疫演練，目前桃園有5000多棟社區大樓，裡頭有很多的居家檢疫或居家隔離的個案，接下來桃園市也會做社區大樓型的防疫演練，協助他們不要被標籤化、協助他們的生活、以及如何做醫療的後送，桃園市政府也發行社區防疫指南提供給各社區，希望能夠做微型的社區防疫演練。

(中時 )