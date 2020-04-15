口罩預購第5波今開放登記，除了成人口罩之外，兒童口罩也可以透過系統購買，因此今早8時一開賣，APP後台就爆出巨大流量，導致系統一度卡卡，此外，就連臨櫃申辦綁定健保卡的人數也激增，服務櫃台直接加開52個。

根據健保署統計，今日上午健保快易通APP共湧入27.6萬件訂單，是第四輪5.1萬流量的5.4倍，為因應如此爆量的訂單，健保署甚至將系統流量開到最大的1.2G因應，避免當機。

健保署企劃組組長張鈺旋指出，根據這幾次網路預購的經驗，通常在網路預購的首日，「搶頭香」訂購的人潮都很多，因此這次第五輪口罩預購人數出現爆量，也是可以預期，但可看出現在有不少民眾都對網路預購感到相當便利

此外，現在透過APP可綁定多張健保卡，可一次幫家人網購口罩，但須至健保署臨櫃申辦，健保署台北業務組為因應大量人流，今特別將服務櫃台從7個加開到59個，可看出民眾對網路預購制度的接受度越來越高。

(中時 )