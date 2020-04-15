對於巿政被抹黑，高雄巿長韓國瑜15日透過臉書表示，不實謠言抹黑中傷，應該隨著總統大選結束，所有巿政工作他問心無愧，針對高雄巿公共自行車、黃明志的宣傳等巿政推動卻被唱衰或出征，他認為酸言酸語應該適可而止。

韓國瑜說，將近2年來，不實的謠言抹黑，幾乎是家常便飯，而且每天攻擊，每一分鐘抨擊，每一秒鐘扭曲抹黑，充斥的這種假新聞，跟惡意攻訐，真的是到了無法無天，而且是無日無之，已經到了誇張的可怕程度。

他覺得高巿府整個團隊很認真工作，該被肯定的一定要給。但在衝刺的過程，有股力量始終在唱衰高雄，對城巿的傷害非常巨大。不實謠言抹黑中傷，隨著總統大選結束，本來就應該結束。所有巿政工作，他問心無愧。

他也提到，高雄巿公共自行車升級計畫被批評，但如果招標有問題、官商勾結，就去地檢署按鈴申告，酸言酸語可以適可而止。歌手黃明志為高雄創作《出去走走》被出征，韓也認為，不要因為政黨、意識型態，就去抨擊。

親綠粉專「只是堵藍」登上NHK，成為打擊假新聞專題案例，韓國瑜說，事過境遷、投票完畢，於事無補。重點是未來怎麼辦？如果每一次選舉，誰執政誰不被監督，台灣的未來極有可能會走向一黨獨大、一黨專政、一黨獨裁。

(中時 )