中華航空改名預估至少10億元起跳，華航是公股半民營公司，每到政治敏感時刻，不少綠營人士喜歡舊事重提。藍委今天上午臨時提案，未來華航改名所衍伸的支出，中央不給經費。由於執政黨立委不同意該提案，交通部長林佳龍表示，尊重委員會決議。

國民黨立委洪孟楷認為，有鑑於華航已是上市公司，更名卻屢因政治因素被提起，由於改名涉及公司LOGO、航權談判、契約修改等，必要成本支出預估至少10億元，為免華航更名造成全民買單，上午特提案要求未來如涉及「華航更名」所衍伸一切成本支出，中央政府不得予以預算經費補助，以免浪費公帑。

該提案引發朝野立委激烈交鋒；民進黨立委林俊憲認為，這是政治議題，大家的立場都很清楚，並非公司經營管理的問題，在委員會裡提案討論不會有結果。如果提案通過，就如同交通委員會全體背書，一定會有委員不滿，所以討論這些政治性的提案沒什麼意義；無黨籍立委傅崑萁認為，該提案沒錯，基於立委監督的職責，不要用到國家不應花的錢。

時代力量立委邱顯智主張，華航董監事，航發會7席，國發基金2席，幾乎是國家派任的成員，如果社會有高度共識要改名，推動正名就是交通部的任務，或是讓華航增資，讓交通部來強化投資華航，這都是可行的方案。

林佳龍表示，這些都是有建設性的建議，有心就會有路，無心就會找理由反對。

國民黨立委陳雪生表示，兩岸關係嚴峻，執政黨如果踩到紅線，很容易引爆戰爭，在防疫優先的情況下，是否適合在此時機討論正名？他相信蔡英文總統對兩岸議題拿捏精準。經過約一小時激辯，因執政黨委員不同意提案，洪孟楷最後只能同意撤回。

(中時 )