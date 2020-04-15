民眾可透過手機或電腦提出線上申請台中市居家檢疫替代所。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市居家檢疫替代所為居家檢疫有困難民眾提供自費檢疫場所，替代所採申請審核制，民眾除可聯繫戶籍地或居住地區公所、透過1999台中市民一碼通申請入住，台中市有熱心資訊科技業免費建置線上申請系統，加快申辦至審核速度，減輕第一線防疫人員工作負擔。

民政局長吳世瑋表示，「米吉優資訊科技有限公司」工程師們得知市府有電子化作業需求，立即承諾無償建置，在幾名工程師熬夜趕工下，不到3天就完成系統建置，民眾可透過手機或電腦提出線上申請。

居家檢疫替代所申請流程是由民眾向公所提出申請、里幹事實地訪查、再以紙本資訊提送民政局審查，至少需耗費一個工作天，而採線上申請及審核方式則可縮短作業流程。

吳世瑋提醒申請入住居家檢疫替代所民眾，入住期間每日收費2000至3000元，含三餐及盥洗用品，入住後將發送關護包及物資包，不可叫餐食外送，里幹事會每日進行電話關懷，呼籲居家檢疫者確實遵守入住規定，不要隨意外出，安心度過14天檢疫期。

(中時 )