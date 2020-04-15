《金融》2年期定期存單 得標加權平均利率為0.391％ 13:242020/04/15 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今標售2年期定期存單新台幣400億元，得標加權平均利率為0.391%，投標倍數為3.77倍。 央行標售的兩年期定存單，吸引1507億元新台幣投標，投標倍數高達3.77倍。今得標加權平均利率較3月標售結果再下滑10個基本點。 (時報資訊) #得標加權平均利率 #標售 #定期存單 #投標倍數 #年期 也許您會感興趣 推薦閱讀 大南港案標售 傳興富發興趣濃厚 04:102020/04/11 產業特刊 全球降息效應 10年期公債利率創新低 04:102020/04/15 金融．稅務 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 遭遇世紀災難！雄獅老董公開信：關到剩1家也要活下去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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