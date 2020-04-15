央行今標售2年期定期存單新台幣400億元，得標加權平均利率為0.391%，投標倍數為3.77倍。

央行標售的兩年期定存單，吸引1507億元新台幣投標，投標倍數高達3.77倍。今得標加權平均利率較3月標售結果再下滑10個基本點。

(時報資訊)