交通部公告：今起搭乘大眾運輸 未戴口罩最重罰1.5萬 13:342020/04/15 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 搭飛機跟船也要戴口罩。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部今日公告，為防治控制嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）所需，搭乘海、空運航班、高速鐵路、台鐵、捷運、國道及公路客運、計程車及市區公車，應配戴口罩，未配戴者不得搭乘。即起生效到中央流行疫情指揮中心解散之日為止。 公告指出，法源依據為疫情中心4月7日第20次會議決議及傳染病防治法第37條第1項第6款及第3項。未配戴者，依法開罰3千到1萬5千元。 (中時 ) #公告 #罰款 #疫情 #口罩 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 16:002020/04/11 兩岸 全民苦買口罩 蘇神解像排隊買早餐 04:102020/04/11 生活新聞 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 Errr大戰！李正皓引公文：台灣沒對不起新加坡 14:062020/04/13 政治 鼓勵男童勇敢戴 陳時中粉紅口罩上陣 00:512020/04/14 生活新聞 明起4至8歲小童立體口罩全面網購 14:152020/04/14 生活 響應阿中部長粉色宣言 中衛生產「櫻花粉」做為徵用口罩 22:472020/04/14 財經 4～8歲小童口罩 今起全面網購 01:242020/04/15 生活新聞 駁斥國王說 川普嗆紐約州長想獨立 07:582020/04/15 國際 杜力合體戴維斯挺台灣 喊話譚德塞「不要哭哭啼啼」 08:062020/04/15 娛樂 生活熱門新聞 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 華航改名硬幹到底 港媒曝下場悽慘 - 生活 白天回溫 氣象局曝下波鋒面變天時間 - 生活 有亮點！新加坡總理夫人PO一張蛙蛙照 網酸：玻璃心碎呱呱叫 - 生活 通報WHO操刀人曝光 前疾管局長：一看就知代誌大條 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。