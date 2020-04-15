交通部今日公告，為防治控制嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）所需，搭乘海、空運航班、高速鐵路、台鐵、捷運、國道及公路客運、計程車及市區公車，應配戴口罩，未配戴者不得搭乘。即起生效到中央流行疫情指揮中心解散之日為止。

公告指出，法源依據為疫情中心4月7日第20次會議決議及傳染病防治法第37條第1項第6款及第3項。未配戴者，依法開罰3千到1萬5千元。

(中時 )