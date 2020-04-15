澳洲15日（周三）最新數據公布，4月消費者信心摔落至30年低點，因遏止新冠肺炎疫情而實施的社交距離禁令，造成經濟活動停擺，重創該國經濟。

墨爾本研究學院（Melbourne Institute）與澳洲西太平洋銀行（Westpac Banking）調查顯示，4月消費者信心指數重挫17.7％至75.6，寫下47年前開始這項紀錄以來最大單月減幅，該指數也創1991年、也就是上次經濟衰退以來最低水準。

澳洲疫情急遽惡化，上月確診人數不到100人，如今暴增至約6,500人，死亡62人。

(工商 )