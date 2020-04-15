澳洲消費者信心指數跌至30年低點 13:302020/04/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲15日（周三）最新數據公布，4月消費者信心摔落至30年低點，因遏止新冠肺炎疫情而實施的社交距離禁令，造成經濟活動停擺，重創該國經濟。 墨爾本研究學院（Melbourne Institute）與澳洲西太平洋銀行（Westpac Banking）調查顯示，4月消費者信心指數重挫17.7％至75.6，寫下47年前開始這項紀錄以來最大單月減幅，該指數也創1991年、也就是上次經濟衰退以來最低水準。 澳洲疫情急遽惡化，上月確診人數不到100人，如今暴增至約6,500人，死亡62人。 (工商 ) #澳洲 #消費者信心指數 #跌至 #數據 #消費者信心 也許您會感興趣 推薦閱讀 市場分析 民企融資偏弱 降息仍可期 04:092020/04/11 全球財經 3月CPI、PPI漲幅 近五月新低 04:092020/04/11 全球財經 職場達人－喆律法律事務所主持律師 雷皓明用科技 讓法律沒有距離 04:102020/04/11 產業特刊 全美1／10失業 1680萬人申請救濟 04:102020/04/11 國際大事 瑞德西韋治療數據存在局限 藥商停止大陸重症試驗 21:512020/04/11 生活 4月17日 非典數據疫波波 衝擊GDP成長 04:092020/04/12 財經要聞 疫情促企業數位轉型 數據長躍要角 17:432020/04/12 財經 匯率期貨趨勢專欄－美元需求降 歐元短期震盪 04:102020/04/14 證券．權證 A股開盤：兩市集體高開 科技股表現強勢 09:422020/04/14 兩岸 驚！台灣染疫風險最高5縣巿曝光 10:452020/04/14 生活 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 遭遇世紀災難！雄獅老董公開信：關到剩1家也要活下去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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