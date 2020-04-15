中科管理局為激發校園新創能量及串接中科園區產業資源，「2020中科智慧創新創業競賽」開跑，廣發英雄帖、力邀全國大專院校新創團隊參加，中科管理局除提供高額總獎金外，更透過賽制安排相關活動，讓創業者與科學園區廠商或潛在投資人產生深度鏈結，幫千里馬覓得伯樂。

中科管理局長許茂新指出，「創新創業」是促進台灣產業升級的重要推手，台灣可以透過創新創業，激發出源源不絕的能量，積極扶植未來世代人才，才能成為驅動台灣經濟發展的動能。

「中科智慧創新創業競賽」特別針對青年學子廣發英雄帖，參賽主題包括智慧機械、智慧醫療及人工智慧三大領域，舉凡技術、產品、服務均可為提案標的，入選團隊可獲得3D列印打樣補助金，將新創概念具體化。

進入決賽的20強團隊，則可透過「180秒電梯簡報」爭取由產、學、研等各界人士擔任的評審青睞，除有實質獎金激勵外，更有機會與中科園區成功企業家進行跨世代交流，透過彼此分享創業經驗，產生創業世代共鳴，建構關鍵人脈，發展產業新契機。

許茂新表示，期盼透過競賽活動，發掘更多優秀的新創團隊，並透過與產業相互鏈結與交流，有效整合中台灣創新能量與園區產業資源，以「大帶小、舊共新」策略，幫創業者實現展新創意，為產業界注入新智慧能量。

(工商 )