圖一3男＋2貓的同居生活(左起)張雁名.Mark.Jacob(伊林娛樂提供)

張雁名與愛貓。（伊林娛樂提供）

Mark和愛貓襪襪。(伊林娛樂提供)

兩隻貓咪已能和諧相處。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂戲劇藝人張雁名和同門師弟樂團noovy團員鼓手Mark、貝斯手Jacob加上兩隻貓，從3月初開始展開同居生活，張雁名和Mark、Jacob差了14歲，彼此個性卻沒有因為年齡造成差距，3男2貓同居生活愉快又搞笑。

3位男子分別因各自房屋租約到期、考量室友怕小動物等原因要搬家，而張雁名和Mark恰好都有養貓，生活機能及空間需求等原因都相似，加上Jacob，3人一拍即合，同住一屋簷下。

Mark和Jacob過去都與同齡層友人同住，Mark原本擔心要跟「叔叔」（張雁名）一起住，會有種種的不方便。Jacob也擔心有門禁、家規，不過沒想到3人同住後共同話題多，會一起追劇、聊天、打電動，張雁名和Mark曾經從晚上9點聊到凌晨2、3點。

張雁名養了一隻5歲貓Molly，Mark則有一隻不到1歲的小橘貓襪襪，剛開始兩隻貓的磨合對他們來說比跟室友磨合還麻煩；因為襪襪會追Molly，兩隻貓咪會打架，初期還要隔離兩隻貓，幸好現在牠們相處越來越和諧，只是偶爾會吃醋，摸了一隻另一隻也要摸，罐頭也要平均分配；張雁名則覺得Molly以前很懶散，現在因為有伴，開始會跟著襪襪一起玩逗貓棒，個性也變得比較活潑。

身為大哥哥的張雁名，在家裡就像大家長，照顧弟弟們，他說，「像我有些衣服、鞋子、帽子可能只穿過幾次，就會送給他們。」他喜歡布置房間，覺得房間舒服可以讓人整體精神都變好，也鼓勵弟弟們布置，Mark的房間本來沒什麼家飾品，被虧像「病房」，現在也掛上燈飾，走「宇宙風」，Jacob房間是「極簡風」。

說到居家生活，笑料百出，張雁名爆料說，Mark很健忘，拿個外送可以上下樓走3趟，「他第一次忘記拿錢、第2次忘記拿手機、第3次上來說地址填到公司，1小時後我們才吃到餐。」Mark還會忘記晾衣服，有幾次都是張雁名發現，衣服還堆在洗衣機裡，只能重洗一遍。不過Mark也跳出來為自己澄清，「我上週有洗廁所還有大掃除家裡喔！」

Mark養了襪襪後，讀了很多貓咪教養的書，和新室友張雁名常互相交流毛小孩資訊，2人也會協助照顧對方的貓，noovy即將推出podcast節目《貓狗大戰》，未來也計畫找張雁名當節目嘉賓，分享一家子的生活趣事。

(中時 )