600萬瑪莎拉蒂輔大前撞翻貨車，波及2騎士學生嚇壞（翻攝照片／戴上容新北傳真）

21歲王男15日中午，駕駛價值近600萬「海神」瑪莎拉蒂，行經新莊區中正路輔仁大學大門前，與黃男小貨車發生碰撞，小貨車搖搖晃晃後傾倒，造成兩位停等紅燈的機車騎士受傷，緊急送往輔大醫院救治，三位駕駛經酒測皆無酒精反應，警方正進一步釐清案情。

據了解，當時是用餐時間，來往民眾、學生相當多，車禍發生後，小貨車水箱破裂，附近民眾以為是漏油相當恐慌，所幸僅為水箱破裂，該幹道為新莊交通要道，警方支援多名警力疏導交通，30分鐘後才恢復交通順暢，警方正進一步釐清案情。

(中時 )