600萬瑪莎拉蒂輔大前撞翻貨車 波及2騎士學生嚇壞 13:322020/04/15 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 600萬瑪莎拉蒂輔大前撞翻貨車，波及2騎士學生嚇壞（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 600萬瑪莎拉蒂輔大前撞翻貨車，波及2騎士學生嚇壞（翻攝照片／戴上容新北傳真） 21歲王男15日中午，駕駛價值近600萬「海神」瑪莎拉蒂，行經新莊區中正路輔仁大學大門前，與黃男小貨車發生碰撞，小貨車搖搖晃晃後傾倒，造成兩位停等紅燈的機車騎士受傷，緊急送往輔大醫院救治，三位駕駛經酒測皆無酒精反應，警方正進一步釐清案情。 據了解，當時是用餐時間，來往民眾、學生相當多，車禍發生後，小貨車水箱破裂，附近民眾以為是漏油相當恐慌，所幸僅為水箱破裂，該幹道為新莊交通要道，警方支援多名警力疏導交通，30分鐘後才恢復交通順暢，警方正進一步釐清案情。 (中時 ) #交通 #警方 #小貨車 #案情 #駕駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 火車撞聯結車 4人受傷 04:102020/04/11 社會新聞 改裝車噪音擾人 內湖警方加強取締 20:552020/04/11 社會 美食外送員被2車夾死 檢察官起訴後車 12:172020/04/12 社會 花蓮箭瑛大橋自撞車禍 車頭撞爛2死1重傷 12:312020/04/12 社會 不勝酒力醉男自撞分隔島掉1輪 13:172020/04/12 社會 男凌晨駕車自撞護欄死亡 警方調查原因 09:072020/04/13 社會 新店出現巨亮火球 曝真相他氣壞 09:212020/04/13 日常 華航改名 交通部持開放態度 04:102020/04/14 社會新聞 離奇！貨轎車對撞貨車司機彈飛 竟遭己車壓死 10:122020/04/14 社會 橋頭桶屍案 檢警鎖定死者生前可疑友人 10:432020/04/14 社會 社會熱門新聞 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 藝人孫協志突然現身北檢 親自控告他侵占 - 社會 600萬瑪莎拉蒂輔大前撞翻貨車 波及2騎士學生嚇壞 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 新店隨機殺人 小鄭容和殺人罪起訴 北檢求處死刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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