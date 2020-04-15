據新浪財經引述中國民用航空局15日在北京舉行的發佈會上說，2020年1至3月大陸的航空旅客運輸量年減53.9％。而今年第1季大陸的航空行業累計虧損398億元（人民幣，下同），其中航空公司虧損336億元。

而當季旅客運輸量減少至7407.8萬人次，其中3月完成旅客運輸量1513萬人次，較上年同期下降71.7％；3月的航空貨郵運輸量則為48.4萬噸，年減23.4％。

(旺報 )