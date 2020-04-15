疫情影響 Q1陸航空旅客運輸量下降53.9％ 13:362020/04/15 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受疫情影響，大陸航空業者Q1旅客運輸量減少7407.8萬人次。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新浪財經引述中國民用航空局15日在北京舉行的發佈會上說，2020年1至3月大陸的航空旅客運輸量年減53.9％。而今年第1季大陸的航空行業累計虧損398億元（人民幣，下同），其中航空公司虧損336億元。 而當季旅客運輸量減少至7407.8萬人次，其中3月完成旅客運輸量1513萬人次，較上年同期下降71.7％；3月的航空貨郵運輸量則為48.4萬噸，年減23.4％。 (旺報 ) #航空 #旅客 #運輸量 #旅客 #運輸 #中國民用航空局 #貨郵 #大陸 #北京 #虧損 也許您會感興趣 推薦閱讀 甫上任執行長即面臨疫情嚴峻挑戰 凱豪恩硬挺 要帶領波音度過難關 04:092020/04/12 全球財經 馬布里在北京超人氣 同鄉傻眼 08:562020/04/12 體育 補助變低利貸款 美國航空業憂心破產潮 22:072020/04/12 財經 軟銀 願景基金去年度恐賠1.8兆日圓 04:102020/04/14 全球財經 國際航空改艙潮 我航不跟進 04:102020/04/14 產業．科技 中市打造公車品牌 培養使用習慣 18:502020/04/14 生活 美財政部堅持航空業紓困換股權 23:132020/04/14 財經 航空業突圍 把客機變貨機 04:102020/04/15 全球財經 紓困航空業 美財部堅持換股權 04:102020/04/15 全球財經 樂視網等11公司恐退市 04:102020/04/15 全球財經 兩岸熱門新聞 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 印尼富二代Po文炫昂貴包包：人骨做的 - 兩岸 - 旺報 兩岸恐變？陸前國安部主任李文章 任國務院副祕書長 - 兩岸 - 旺報 曾經，我不認為自己是中國人（下） - 兩岸藝文 - 旺報 港中聯辦主任駱惠寧：絕不能讓香港成為國家安全風險口 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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