線西衛生所暨整合多功能老人健康促進長照A級社區整合型服務中心，但藍圖一曝光，讓人驚豔。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

線西衛生所暨整合多功能老人健康促進長照A級社區整合型服務中心，但藍圖一曝光，讓人驚豔，「哇！簡直線西涵碧樓嘛」。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

線西衛生所暨整合多功能老人健康促進長照A級社區整合型服務中心，但藍圖一曝光，讓人驚豔，「哇！簡直線西涵碧樓嘛」。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

線西衛生所暨整合多功能老人健康促進長照A級社區整合型服務中心，但藍圖一曝光，讓人驚豔，「哇！簡直線西涵碧樓嘛」。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

線西衛生所暨整合多功能老人健康促進長照A級社區整合型服務中心，15日動土。（吳敏菁攝）

元線西衛生所和線西民眾服務中心要拆掉，重蓋新穎線西衛生所心暨整合多功能老人健康促進長照A級社區整合型服務中心。（吳敏菁攝）

老了一圓入住豪宅夢！彰化縣的目標正向朝向一鄉鎮一長照大樓，彰化縣線西鄉衛生所15日上午舉行動土典禮，經費7000萬元，要興建1棟4層樓衛生所暨整合多功能老人健康促進長照A級社區整合型服務中心，但藍圖一曝光，讓人驚豔，「哇！簡直線西涵碧樓嘛」、「大片落地窗還讓人想到電影《寄生上游》那豪宅」。

雖然是在家安老好，但新出爐長照中心設計藍圖，卻引發許多人說「好想去住喔」，大夥笑「老了也一圓住豪宅夢！」，縣府表示，這項工程為因應人口老化挑戰，建構社區化、普及化、平價化的長照體系，讓縣內所有長者可以在熟悉的社區在地安養。

這次工程中央補助6300萬元、縣府配合款700萬元，共計7000萬元，線西鄉公所提供土地，原線西鄉衛生所及線西鄉民眾服務站拆除後，興建1棟4層樓衛生所暨整合多功能老人健康促進長照A級社區整合型服務中心，總面積約2138平方公尺，預計2021年9月完工。

縣長王惠美表示，上任一年多來，積極爭取中央「前瞻基礎建設」的城鄉建設「公共服務據點整備、整建長照衛福據點」補助，已向中央爭取13案6億6740萬2000元，後續將會陸續整合社福機構，讓在地得到最好的服務，讓日照更加普及化、在地化。

王惠美表示，今年2月彰化縣65歲以上人口已突破20萬人，線西鄉高於全國，65歲以上人口約有15％，老化速度越來越快，未來長照大樓整建完成後，可以讓長輩得到最好的照顧，年輕人就可以沒煩惱，認真拚事業。

線西鄉長蘇韋峻說，感謝縣府團隊及相關人員用心努力，謝謝衛福部經費的挹注，公所提供的土地也很完整，照顧更多長者。

彰化縣衛生局統計，彰化縣從2017年到2019年向中央爭取整建長照衛福據點計畫，目前經中央核定43案，共計10億9759萬6000元補助款。局長葉彥伯表示，設計規劃包含衛生所服務空間及老人健康促進空間，擴充原有衛生所服務功能，整合長照服務設置日照中心，未來規劃一樓為民服務，二樓辦公室及多功能會議室，三樓及四樓整合長照服務。

(中時 )