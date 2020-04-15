直播》今天還是零確診？ 指揮中心最新說明 13:372020/04/15 中時電子報 何立雯 、 尉遲佩玉 、中時、 鄭郁蓁 、 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心召開記者會說明最新疫情。(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜ 經過長時間天天都有確診的煎熬，指揮中心昨（14日）宣布無新增確診，阿中部長今赴鎮瀾宮參拜時也表示，疫情世界各國延燒，要完全避免很難，台灣現在也還在努力期，今天進入觀察期。不少人也好奇今天的確診數是否還會繼續維持零確診，有位醫師也在臉書PO出雞排祭品文表示，若未來連續3天都是零確診，就免費贈送500片雞排。 (中時電子報) #零確診 #指揮中心 #台灣 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 #觀察期 也許您會感興趣 推薦閱讀 有男女陪侍酒店 都須停業 04:102020/04/11 生活新聞 一分鐘看懂 今日指揮中心疫情重點 16:222020/04/11 生活 醫師建議娛樂場所也要全面停業 指揮中心給答案 16:362020/04/11 生活 工會憂獎勵補償看得到吃不到 指揮中心回應了 20:112020/04/11 生活 案393有症狀登機 註記慢半拍 00:512020/04/14 生活新聞 疫情波及副業變主業 雞排女王親自下海累到板機指症 14:362020/04/14 娛樂 振奮！闊別25天 國內今日零確診 14:272020/04/14 生活 水電工做到一半才知對方居家檢疫 指揮中心：為德不卒 15:002020/04/14 生活 一分鐘看懂 今日指揮中心疫情重點 16:292020/04/14 生活 新冠肺炎肆虐女歌手雞排業績掉5成曝生意增妙招 03:172020/04/15 娛樂 生活熱門新聞 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 華航改名硬幹到底 港媒曝下場悽慘 - 生活 白天回溫 氣象局曝下波鋒面變天時間 - 生活 通報WHO操刀人曝光 前疾管局長：一看就知代誌大條 - 生活 有亮點！新加坡總理夫人PO一張蛙蛙照 網酸：玻璃心碎呱呱叫 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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