【現場直播】中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜

經過長時間天天都有確診的煎熬，指揮中心昨（14日）宣布無新增確診，阿中部長今赴鎮瀾宮參拜時也表示，疫情世界各國延燒，要完全避免很難，台灣現在也還在努力期，今天進入觀察期。不少人也好奇今天的確診數是否還會繼續維持零確診，有位醫師也在臉書PO出雞排祭品文表示，若未來連續3天都是零確診，就免費贈送500片雞排。

(中時電子報)