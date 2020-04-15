新冠肺炎獎勵津貼發放對象再擴大！衛生福利部今天正式上網公告「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，除了先前納入的醫師、護理人員之外，再擴及專責醫事放射人員、專任感染管制人員，且病房相關工作人員包括清潔人員也能從病室獎勵額度中依比率拿到獎勵。

衛生福利部醫事司司長石崇良表示，「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」昨拍板通過，今正式上網公告，即日起生效，且回溯自1月15日發放。

津貼發放基準除了先前納入的醫師每日1萬元、護理人員每班1萬元之外，新擴及至專責醫事放射人員每月1萬元以及專任感染管制人員每月1萬元。

石崇良說，至於醫療機構設置專責病房，符合設置條件且通過衛福部或委託的專業團體查核者，每一病室獎勵十萬元，並依收治個案數及占床率給予營運獎勵費用，每一病室每月一萬元。

在這一筆營運獎勵費用中，石崇良說，同步規定應有50%以上，分配給病房相關工作人員，包含醫事人員、社會工作人員、行政人員以及清潔人員。

另外，醫療機構設置採檢站或防疫門診，符合設置條件且通過衛福部或委託的專業團體查核者，每家醫療機構獎勵費用20萬元，並依每月實際採檢案件數給予獎勵費用，其中應有80%以上，分配於相關工作人員，包含急診醫護人員、醫事放射人員、社會工作人員、行政人員及清潔人員等。

(中時 )