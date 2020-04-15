疫情讓全球併購猛跌近4成 預料多國外資投資審查趨緊 14:542020/04/15 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全球上市公司併購交易總值Q1下跌39％，創7年最高單季跌幅。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管全球仍在抗擊新冠肺炎疫情，但已有機構預計，在疫情之後一些已收緊外國投資審查的國家和區域可能會變得更加謹慎，進而導致要重振全球跨境投資或將比恢復生產更難。 據第一財經引述富而德律師事務所最新發佈2020年第1季併購觀察報告顯示，受疫情影響，在2019年交易活躍度不振的背景下，全球上市公司併購交易總值進一步下跌39％來到4980億美元，創7年以來最大單季跌幅。 (旺報 ) #全球 #疫情 #投資 #併購 #審查 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情 對全球高科技業影響 04:092020/04/12 產業．科技 蔡英文呼籲不能鬆懈 保持社交距離也要保暖 13:082020/04/12 政治 操盤心法－大盤短線偏樂觀 宅經濟概念股續俏 04:102020/04/13 證券．權證 北上資金回溫 陸股逢低布局 04:102020/04/13 投資理財 《電機股》海外待疫情控制 強信-KY盼營收水漲船高 12:002020/04/13 財經 汽車零件降關稅 立院明審查 04:102020/04/14 財經要聞 因應疫情衝擊 老行庫 強攻三大貸款商機 04:102020/04/14 金融．稅務 志聖訂單能見度到Q2 全年營運看俏 04:102020/04/14 證券．權證 美股基金強彈 仍有向上空間 04:102020/04/14 投資理財 國安基金 護盤至疫情結束 04:102020/04/14 社會新聞 兩岸熱門新聞 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 女大學生失聯慘遭碎屍 最後一條訊息現蹊蹺 - 兩岸 兩岸恐變？陸前國安部主任李文章 任國務院副祕書長 - 兩岸 - 旺報 ESPRIT大陸門市恐將全面關閉 清倉打到0.5折 - 兩岸 - 旺報 新冠肺炎治癒有無後遺症？鍾南山首曝最新判斷 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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