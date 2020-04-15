儘管全球仍在抗擊新冠肺炎疫情，但已有機構預計，在疫情之後一些已收緊外國投資審查的國家和區域可能會變得更加謹慎，進而導致要重振全球跨境投資或將比恢復生產更難。

據第一財經引述富而德律師事務所最新發佈2020年第1季併購觀察報告顯示，受疫情影響，在2019年交易活躍度不振的背景下，全球上市公司併購交易總值進一步下跌39％來到4980億美元，創7年以來最大單季跌幅。

(旺報 )