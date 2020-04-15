台74線快速道路西向松竹匝道入口封閉1年多，但替代道路指示牌不明顯，民眾繞道宛如陷入迷宮怨聲載道；經市議員曾朝榮、謝明源及立委莊競程爭取下，獲得交通部高公局的重視，15日特增設太原交流道替代道路等3面指示牌，提供民眾更便利的行車環境。

市議員曾朝榮指出，中央施作國道4號台中環線，豐原潭子段潭子系統交流道工程，銜接台74線快速道路的拓寬工程，台74線西向松竹匝道入口封閉1年多，每當假日常造成附近大塞車；因替代道路號誌不清楚，導致許多駕駛人「迷途」，造成民眾怨聲載道。

市議員謝明源說，用路人避開松竹匝道繼續往前開，想要找到下一個匝道上台74號；用路人常在附近遶東遶西，明明74號就近在眼前，卻因替代道路沿路沒有明確的標示，用路人繞了好幾公里松竹匝道就是上不去，引發民怨；抨擊權責單位尸位素餐。

經立委莊競程日前邀高公局等單位會勘，高公局允諾在東山路1段與祥順路2段路口、橋前及太原路共3處設置替代道路指示牌；工程並提前於今年8月31日完成開放松竹匝道西向入口，並恢復台74線橋上3個車道通行。

立委莊競程與高公局第2新建工程處第4公務所主任張瑜超、軍功里長黃銘河、和平里長林標權，以及市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀、謝明源服務處助理蘇上源等人15日到場關心，感謝高公局順應民意，提供更便利的行車環境。

(中時 )