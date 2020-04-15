新思宣布，智原(3035)採用新思科技原型建造(prototyping)解決方案擴展其SoC設計服務，該解決方案內容包括用於SoC架構設計與優化的Platform Architect，以及用於軟硬體相輔設計、以FPGA為基礎的HAPS原型建造等，以加速產品上市時程。

智原SoReal!虛擬平台(Virtual Platform)是以新思Virtualizer虛擬原型建造解決方案為基礎，並以此成功基礎擴大其原型建造解決方案的組合，將架構分析與混合原型建造納入其中，可協助客戶加速SoC設計、軟體開發與系統驗證。

智原研發副總經理吳坤城表示，為了加速複雜的SoC(系統單晶片)開發，智原需要最有效率的解決方案支援早期軟體開發與效能評估，智原與新思科技擴展合作，讓客戶能利用全方位解決方案，藉由Platform Architect進行SoC架構的探索和優化，並透過混合原型建造快速驗證新的IP和系統。

新思工程副總裁Tom De Schutter則表示，加速上市時程、利用協作方式進行設計與軟硬體的優化，這些對新的ASIC(客製化晶片)設計來說都是非常重要的考量條件，智原之SoReal!虛擬平台領先業界，並藉由Platform Architect與HAPS混合原型建造擴展其設計服務，為ASIC設計提供創新的解決方案，能有效協助客戶加速產品的上市時程。

(時報資訊)