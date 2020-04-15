南投縣長林明溱表示，還有許多機關及鄉鎮市公所尚在盤點中，日後會陸續增加及釋出更多職缺。（盧金足攝）

疫情衝擊各行各業，民眾如遇放無薪假，南投縣府伸出援手！縣府及公所提供411個工作機會，該計畫由公部門提供計時工作機會，每人每月最高工作80小時，每小時158元，每月最高補助1萬2640元，最長補助6個月，縣長林明溱表示，還有許多機關及鄉鎮市公所尚在盤點中，日後會陸續增加及釋出更多職缺。

受新冠肺炎疫情影響，放無薪假的勞工有機會到公部門打工了，南投縣政府與各鄉鎮市公所提供411個工作機會，即日起，民眾可到勞動部南投就業中心或各鄉鎮市就業服務台辦理登記，經資格審查通過後，轉交用人單位媒合上工。

縣府指出，勞動部為因應疫情對國內無薪假勞工的影響，推出「安心即時上工計畫」，協助其參與公部門提供符合公共利益的計時工作，度過疫情難關。

該計畫協助對象以休無薪假勞工朋友為主，民眾申請資格需要具備「申請登記當日前6個月內，勞保或就保年資合計滿2個月以上」，以及「最近1次月投保薪資在2萬3800元以下者」等2項基本條件，上工期間不得同時請領失業給付或其他政府機關相同性質補助或津貼，目的是協助休無薪假的勞工朋友維持基本生計。

林明溱說，已要求縣府各單位及各鄉鎮市公所盤點可供上工的職缺，縣府各局處提供的職缺中，以教育處115個為第一高、新聞及行政處29個及文化局22個分別為第二及第三高；各鄉鎮市公所提供的職缺中以魚池鄉公所50個為最高，埔里鎮公所30個及集集鎮公所28個分別為第二及第三高。

民眾如獲媒合成功，工作內容主要為疫情期間的門禁管控、協助量測體溫、環境整理維護、設施設備清潔消毒、文書資料處理、防疫物資盤點發送、防疫工作、庶務工作及其他簡易的交辦工作等。

(中時 )