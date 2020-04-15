老蕭開刀報平安：手術非常順利 13:442020/04/15 中時電子報 黃雯犀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蕭敬騰今在IG放上入院開刀的照片，並發文報平安：「手術非常順利」。（圖／取材自蕭敬騰Instagram） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蕭敬騰（老蕭）今天在IG放上入院開刀的照片，宣告「手術非常順利」，他心情保持緊張，不過「看到自己的大姆指又翹起來時，就開薰了！」他也特別向醫護人員致謝！ 老蕭喜愛打球，不時傳出運動傷害，兩年前就因為左手小指裂㡾赴長庚醫院復健科治療。今年初他開始學吉他，每天彈琴、彈吉他5、6小時，手又受傷了。 他發現左手的拇指舉不起來，使力就會痛，就醫後得知是肌腱急性發炎，變成慢性發炎，醫生安排他先用物理治療，每2天做一次震波和雷射治療，並告知如果沒有好轉，就得考慮動手術。 (中時電子報) #老蕭 #開刀 #手術 #順利 #左手 #蕭敬騰 也許您會感興趣 推薦閱讀 老蕭辣椒先生微辣新口味 上市 04:092020/04/11 企業經營 娛樂熱門新聞 何妤玟婚後與KID「親密接觸」踩底線 遭尪撕衣教訓：妳這X婦 - 娛樂 夫妻旅美30年染疫返台 苦苓揭「檢討關鍵」：別譙回台治療的人 - 娛樂 閨密爆何妤玟吐8年婚滿是苦楚 縮陰求歡卻連生日都「被用錢打發」 - 娛樂 木村拓哉20年首次公開工藤靜香夫妻合照 「一出手」閃爆！ - 娛樂 吳宗憲找余天作證再告館長 最新進度曝光！「神秘大哥」參戰 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。