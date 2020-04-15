蕭敬騰（老蕭）今天在IG放上入院開刀的照片，宣告「手術非常順利」，他心情保持緊張，不過「看到自己的大姆指又翹起來時，就開薰了！」他也特別向醫護人員致謝！

老蕭喜愛打球，不時傳出運動傷害，兩年前就因為左手小指裂㡾赴長庚醫院復健科治療。今年初他開始學吉他，每天彈琴、彈吉他5、6小時，手又受傷了。

他發現左手的拇指舉不起來，使力就會痛，就醫後得知是肌腱急性發炎，變成慢性發炎，醫生安排他先用物理治療，每2天做一次震波和雷射治療，並告知如果沒有好轉，就得考慮動手術。

(中時電子報)