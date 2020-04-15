台灣的企業甲級足球聯賽周日開踢，被喻為「世界五大聯賽」之一，本周更正式躋身世界四大聯賽之列。因為原本非洲唯一仍在進行的蒲隆地超級聯賽，也因為新冠肺炎疫情升溫，宣布暫時停賽。

蒲隆地是位於東非的內陸小國，從3月30日開始，蒲超就成為非洲唯一仍能進行的足球聯賽，不過蒲隆地4月1日宣布首例兩人新冠確診，兩周來染疫人數迅速增加，讓足賽進行充滿風險。

蒲隆地在剛過去的復活節周末進行總統盃8強賽，當局已經高度戒備，觀眾入場必須量測體溫及清潔手部。不過蒲隆地足協在12日召開執委會，分析國內疫情之後，認為先停賽較為妥當。但蒲國足協也強調，有信心在5月底前復賽。

蒲超聯賽共有16隊，本季還剩3輪未踢，恩哥齊隊目前以4分之差暫居龍頭，老二穆松加提是唯一有可能阻止恩哥齊奪冠的隊伍。蒲超聯賽冠軍可以參加下季的非洲冠軍聯賽，總統盃冠軍則有次一級的非洲足聯盃門票。

事實上，蒲超聯賽暫停還有另一個原因，就是該國5月20日的總統大選，包括選前造勢等活動，很多運動場館都會用於選舉。但蒲超聯賽最後3輪為求公平，必須在多個場地同時開踢，而蒲國的球場多為政府所有，足賽也有找不到場地的問題，不如等總統選完再來進行。

(中時 )