民進黨立委趙天麟今天在立院質詢指出，國防部曾提《刑法》修正草案，希望比照《傳染病防治法》判刑罰款，但修法進度緩慢，希望加快修法腳步。國防部長嚴德發對此回應，將儘速完成修法。

趙天麟說，去年曾發生中國指空軍「F-16桶滾」等多個假新聞，國防部對於假訊息雖訴諸司法，但按照現行法律規範均駁回或不起訴，因此國防部曾提出《刑法》155-1條修正案，希望比照「傳染病防治法」，對散播軍事假消息者罰款判刑。

根據國防部提出的修正草案：「意圖散饰於眾，明知而捏造或傳述有關軍事作戰、演習、訓練、武器裝備研製或採購之謠言或不實訊息，致生危害於公安者，處二年以下有期徒刑、拘役或新台幣二十萬元以下罰金。以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，得加重其刑二分之一。」

趙天麟認為，這個修法方向「很好很重要」，可為軍方提供武器扼止軍事假消息。但修法法進度緩慢，希望加快修法，因為《傳染病防治法》在這方面效果卓越。

國防部法律事務司長沈世偉回應說，去年在修《陸海空軍刑法》第72條時有注意到這個問題，曾擬案到法務部作研討，但後來覺得此案須謹慎周延，因此去年底普邀專家學者，針對條文再作擬案送法務部，五月份針對此問題會再作討論。嚴德發則表示，將儘速完成修法。

(中時 )