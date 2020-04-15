彰化地檢署偵辦一起私自亂倒重金屬污泥案，檢警在大安溪上游發現約12萬噸廢棄物，主嫌是同開科技公司環保部負責人詹男，他曾擔任環保署高級環境技術師，其父亦曾擔任前台北市環保局副局長要職，也受聘擔任同開公司董事長，詹男應妥善處理棘手的廢棄物，卻大鑽環保漏洞，檢方昨將詹男依違反廢清法等罪嫌起訴。

檢方查出，詹男（42歲）自2014年起擔任同開公司副總，負責公司環保事業部全部事務，但公司曾在2018至2019年7月前，詹男為了減少庫存的廢棄物，找清運業者配合作業，將廢棄物私自倒在大安溪畔的砂石場，然而這些廢棄物遇到水會產生有害毒素，影響環境相當嚴重。

惡劣的詹男更一手主導收購苗栗某砂石場，將可能影響環境的廢棄物送往該地回填，總計不法獲利1億6470萬元，直到檢方日前搜索開挖，才發現回填的狀況相當嚴重，目前檢方已依照違反廢清法對詹男申請羈押並獲法院准押。

而詹男的父親曾任前北市環保局副局長，退休後為了幫兒子公司當門神，也到該公司擔任董事長，得知兒子的事情曝光後，火速辭職，檢方認為詹父也可能涉案，將擴大偵辦中。

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(中時電子報)