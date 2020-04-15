美國總統川普瞄準5月1日要讓部分美國城市解封，有「美版陳時中」之稱的美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）不怕得罪川普，繼續公開批評老闆太樂觀，指出美國要重啟經濟活動，還欠缺有效的血清檢測及追蹤接觸史等關鍵程序，不過目前美國都還沒有能力做到。

美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇日前在美國有線電視新聞網（CNN）節目上公開坦承，華府若早點展開新冠肺炎防疫行動，美國不會有這麼多人喪命，此發言被指公開批評川普，隨後引來川普在推特暗示要炒了佛奇。

正當川普繼續醞釀要重啟美國經濟活動的氣氛時，佛奇不顧被解職的風險，持續公開和老闆唱反調。他昨（14）日接受美聯社專訪時直言不諱，指出川普的「五一目標有點太樂觀」，美國任何地方要解除維持社會距離政策，都應該要漸進式解封，而不是一次全面到位。

佛奇現階段的最大擔憂是，一旦解封，勢必出現第二波疫情，而美國目前還沒有能力快速進行病毒檢驗、隔離任何新病例、以及追蹤感染者的接觸史。佛奇說，「我向你保證，一旦解封，一定會有疫情，你如何應付這些感染才是關鍵。」

他說，只要有人感染，就必須將他們抽離出來，因為一旦出現群聚感染，就真的是大麻煩。

要如何應對第二波疫情爆發？佛奇說美國必須要有個「有效的」、「可以依賴的」（機制），只是目前還沒到位。

根據報導，佛奇口中「有效的」、「可以依賴的」機制應是血清抗體檢測以及追蹤感染者接觸史的能力。美聯社指出，在白宮召開記者會以外的時間，佛奇都專注於分析血清檢測進展，血清檢測的目標在於找出受測者免疫系統內是否存在抗體，以此確認受測者是否曾經感染過新冠病毒，這項檢測將能夠協助決定多少美國人何時能夠重返工作崗位。

不過佛奇透露，目前實驗遇到的問題在於，多數檢測實驗都無法證明有效，他說部分國家進行了數百萬次抗體檢測實驗，但結果都是無效。

佛奇說，他的團隊已經和美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）合作，協助驗證這些血清抗體檢測有效，一旦檢測結果成功，將能得知人體若要對新冠病毒免疫，將需要多少、哪些特定種類的抗體，以及抗體將能保護人體多長時間。他說他的團隊將找出上述所有這些問題的答案。

(中時電子報)