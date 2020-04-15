教育局長曾燦金（中）鼓勵國中生參與職涯體驗營，從中找到興趣及早定位。（游念育攝）

台北市教育局為增加國中學生職涯探索機會，首度結合產業界及大專院校，開設不同職業群課程，在暑期辦理「職業輔導研習營」，共提供6512個名額、近200個營隊，比去年增加了1300個名額，採志願報名參加，報名期間為4月30日至5月11日，讓學生暑假期間職涯探索不打烊，激發學生優質潛力、培養競爭力。

本次暑期職涯探索課程，教育局首次與產業鏈結，讓學生有機會職場參訪，並加入業師的講授，結合技術學院等大專院校實作課程，的規劃，完整規劃國中生的職業認識與探索營隊，暑假學習不打烊。記者會現場還有最新的5D體感i-Ride無限飛行事務局體驗，讓學生能對VR體驗產生興趣，擬真飛行體驗。

教育局長曾燦金指出，各校一定要鼓勵學生報名，許多營隊都是秒殺，體驗課程是讓學生能早點接觸職涯，從中找到興趣，許多學生的志願都是北一女或建中，大學選填志願時，則靠著成績選填，沒有自己的想法，盼體驗營能讓學生能及早有定位。

興雅國中8年級學生盧奕涵表示，曾參加過多次暑期體驗營，這次也是最後一次的國中暑假，今年最感興趣的有HRC舞蹈和美髮課程；仁愛國中8年級林紘亦說，過去參加體驗營學到POS收銀點鈔，看似簡單卻非常困難，也體會到很多工作都需要專業技能，這次也會報名參加體驗營。

教育局指出，4月30日起開放線上報名（

http：／／juniorcamp.cityweb.com.tw／GoWeb2／include／index.php？Page=0），活動僅需負擔100元手續費，課程皆為免費，每位同學最多可參與5個營隊，報名採志願序方式，如人數過多額滿將以抽籤方式。

(中時 )