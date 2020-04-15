陳男涉嫌強拍裸照，遭林男等人糾眾圍毆。（摘自黑色豪門企業臉書）

苗栗縣陳姓男子假借工作名義，將1名女子誘騙到汽車旅館強拍裸照，勒索上萬元現金。女子的男友林姓男子得知後，氣得以交付贖金機會，當街把陳男打趴。苗栗警分局當晚獲報將雙方人馬帶回並依法送辦，並深入偵辦中。

14日晚間陳男在苗栗市國華路超商前，被林男等人從車內拖出，隨即以拳頭伺候，將他壓倒在地，拳腳猛烈攻擊，民眾將鬥毆過程上傳臉書社團「黑色豪門企業」，引發嘩然。

苗栗警分局指出，21歲陳男以提供工作機會名義，將女子誘騙到汽車旅館強拍裸照勒索，林男得知後憤怒不已，計畫以交付贖金機會施以暴行。

警方當晚接獲報案後啟動快打部隊，多兩警車與員警趕赴現場，將雙方5人帶回偵辦，並陸續傳喚相關人到案。

據了解，陳男前科累累，目前仍有多件類似騙色犯行在偵辦中，警方也正釐清該女子是否也被下藥性侵。

警方提醒，求職應保持警覺，避免上當受騙或遭騙財、騙色，並呼籲，若遇不法應尋求司法管道。

(中時 )