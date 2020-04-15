活動每5公斤就能兌換百元禮卷，有相當勤奮的民眾，一次兌換到了兩萬元，不僅維護市容，也彌補公部門人力不足的問題。（員林市公所提供／吳建輝彰化傳真）

員林市公所為了維護市容，推出民眾拆除懸掛在電線桿上的違規廣告物，就能兌換全聯禮券的活動，還推出集點卡來提升執行率，許多民眾紛紛加入拆廣告的行列，員林市公所表示，活動推出後受到民眾熱烈迴響，每5公斤就能兌換百元禮卷，有相當勤奮的民眾，一次兌換到了兩萬元，不僅維護市容，也彌補公部門人力不足的問題。

員林市長游振雄表示，過去縣府有補助拆除違規廣告物獎金，但近年已經沒有，公所為了獎勵清除廣告物，去年編列9萬獎勵金，除了由清潔隊員執行，也擴大補助給市民，鼓勵民眾加入清潔市容的工作，還能換取獎勵，一舉兩得。

清潔隊長黃吉城說，回收的廣告物以塑膠珍珠板為大宗，民眾拿到資源回收商，通常每公斤只能賣到5、6元，因此公所提高每5公斤就能兌換100元的全聯禮卷，且不限塑膠、紙板等材質的違規廣告物。

黃吉城說，有民眾反映一次蒐集五公斤不太容易，因此公所推出集點兌換卡，讓民眾可以用累積的方式，滿5公斤再進行兌獎的動作；另外為杜絕違規廣告，也在電線桿上，圍上黑色塑膠網，減少業者張貼廣告物的機會，主動出擊維護市容。

(中時 )