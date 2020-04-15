聶永真臉書。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），近日指責台灣對他進行人身攻擊，對此，台灣設計師聶永真、網路紅人阿滴等人，近日募資2,000多萬，14日在紐時刊登全版廣告反擊譚德塞。

而該廣告在刊出後網友評價毀譽參半，但也有許多美國重量級人士分享，在宣傳台灣的目的上有相當成效，結果來講是相當成功的；而也有許多網友好奇，這次的公開募款爆量，在刊登完廣告後還有1,500多萬的餘款，今後的流向將會如何呢？

廣告設計師聶永真在臉書上給出了答案，剩餘款項約1,500萬的45.82%，將用於數位廣告宣傳「Taiwan can help」；31.97%將捐助國內醫療器材或資源；22.20%將捐助國外醫療器材或資源。合計將有過半的款項直接捐助並協助國內外的防疫行動。

聶永真指出在世界共同對抗疫情的此刻，發起團隊全體成員想跟26,980團隊的贊助夥伴，以及所有支持她們的熱血朋友、網友再次強調，本次參與企劃、執行、設計、翻譯的團隊以及嘖嘖平台與貝殼集器均為完全義務參與，絕不會在執行計畫中謀求任何利益，並感謝一直以來關注、支持他們的朋友們。

(中時電子報)