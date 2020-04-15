新冠病毒 （COVID-19）對全球造成影響，美國疾病管制中心（CDC）近日又對所有郵輪發布展延恢復營運的命令。公主遊輪今日再宣布，航程將取消至6月30日。

公主遊輪先前曾率先宣布從3月12日到5月10日，全球暫停營運2個月，現在又延長至6月底。

公主遊輪也公布調整阿拉斯加航線規劃，包括取消旗下遊輪著名的阿拉斯加灣遊輪行程及海陸套裝行程，且由公主遊輪所負責營運的五間公主野外度假木屋、景觀火車及巴士，今年夏天皆不對外開放。唯公主遊輪旗下翡翠公主號、紅寶石公主號將會持續提供西雅圖至阿拉斯加的往返航程。

公主遊輪提供2種取消方案，若旅客已完全付清款項，將提供全額款項作為未來航程消費金，且另外額外致贈25％的未來航程消費金供消費者使用。另外，旅客也可以填寫線上表格申請全額退還所支付款項，須於今年5月31日前完成，否則將以未來航程消費金的方式處理；而尚未支付全額的旅客，將退還已支付的款項金額。

(中時 )