位於台南知名新化老街上之第一銀行新化分行，因約20年前要改建大樓，故買下銀行兩側老屋後拆除，後來大樓未建，拆除之處卻成了新化老街上的缺口至今。近日在地方民意代表及在地文史工作者再度協商下，第一銀行同意將過去拆除而消失之老街街面，以仿製之方式重建，讓新化老街恢復風華。

立委郭國文在擔任台南市議員期間就相當關注新化老街之文史價值延續，也對老街一銀兩側的缺口感到可惜，因此擔任立委之後便積極與第一銀行溝通協調，於去年就召開多次之協調會，一銀表示可與銀行外觀工程一併處理。但後來因重建安全問題，一直未能與地方有完善的整修共識，故修繕工程一直延宕。

今年甫當選台南市城市文化協會理事長的王榮森，請榮譽理事長郭國文居中協商，終於獲一銀董事長的支持，於14日由總務處長代表南下，表達銀行願意以恢復原有老街街面為主要修繕內容，讓新化老街東邊街能恢復過去街面的連續性，讓新化老街滿100歲生日之際，能再現風華。

第一銀行表示，針對過去拆除之老屋建築，內側仍會保留停車空間，不再搭建建物，但已拆除的街面會以仿製的方式重建牆面，延續南側有牛眼窗之之設計元素進行街面牆之設計。

而銀行本體建築則會採仿磨石牆面，仿木窗框來融合老街色調。而整修工程也保證今年會完成，來作為新化老街百年生日的禮物。

郭國文表示，新化一銀此案多次協商，也曾提出A、B等方案在討論，但他覺得最重要的就是要讓街面的連續性接起來，否則一直有缺口總是新化老街景觀上的一個可惜之處。很高興一銀與地方終於有了C案之共識，盼設計能儘速完成開工。

(中時 )